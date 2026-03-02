Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" запросил выполнение трех рейсов из ОАЭ - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:10 02.03.2026 (обновлено: 17:20 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/aeroflot-2077953476.html
"Аэрофлот" запросил выполнение трех рейсов из ОАЭ
"Аэрофлот" запросил выполнение трех рейсов из ОАЭ - РИА Новости, 02.03.2026
"Аэрофлот" запросил выполнение трех рейсов из ОАЭ
Авиакомпания "Аэрофлот" запросила выполнение трех рейсов из ОАЭ для вывоза россиян из страны, еще два самолета компании сейчас находятся в Дубае, сообщил... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:10:00+03:00
2026-03-02T17:20:00+03:00
оаэ
аэрофлот
туризм
дубай
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842408884_0:214:3260:2048_1920x0_80_0_0_a89ecf0e83ecfd174c1a8c0b1214ef08.jpg
https://ria.ru/20260302/dubay-2077820110.html
оаэ
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842408884_529:0:3260:2048_1920x0_80_0_0_456cf67e7af7244159b730878c3b1778.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, аэрофлот, дубай, в мире
ОАЭ, Аэрофлот, Туризм, Дубай, В мире
"Аэрофлот" запросил выполнение трех рейсов из ОАЭ

"Аэрофлот" запросил выполнение трех рейсов из ОАЭ для вывоза россиян

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737-800 "С. Ожегов" авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boeing 737-800 С. Ожегов авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Самолет Boeing 737-800 "С. Ожегов" авиакомпании "Аэрофлот" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" запросила выполнение трех рейсов из ОАЭ для вывоза россиян из страны, еще два самолета компании сейчас находятся в Дубае, сообщил заместитель генерального директора по производству ПАО "Аэрофлот" Андрей Семенов.
"Три рейса мы запросили и два самолета у нас находятся в аэропортах Аль-Мактум и Дубай... Пока этих разрешений нет, запросили, ожидаем", - сказал Семенов ИС "Вести".
Обстановка в аэропорту Дубая - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Россиянка осталась в Дубае без вещей, сдав багаж перед отменой рейса
Вчера, 11:08
 
ТуризмОАЭАэрофлотДубайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала