Причастный к теракту на Крымском мосту получил пожизненное

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Администратор SIM-бокса, причастный к регистрации аккаунта в WhatsApp организатора теракта на Крымском мосту, осужден пожизненно, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
"Кроме того, в ноябре 2025 года Южным военным судом осуждён к пожизненному лишению свободы администратор SIM-бокса, в который была интегрирована SIM-карта, использовавшаяся для регистрации аккаунта в "WhatsApp" организатора теракта на Крымском мосту", - говорится в сообщении.
Военный суд в Ростове по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году признал Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злобу, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна виновными по статьям о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну также вменили контрабанду взрывных устройств. Всех восьмерых подсудимых суд приговорил к пожизненному лишению свободы. Свою вину подсудимые не признали, дело слушалось в закрытом режиме.
По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу, в состав которой вовлекли вышеуказанных граждан и других. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки.
Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал. После этого 8 октября 2022 года при следовании грузовика по мосту соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.
