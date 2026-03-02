Рейтинг@Mail.ru
13:54 02.03.2026
Турист из Москвы получил в аэропорту Абу-Даби компенсацию за неудобства
Турист из Москвы Михаил рассказал РИА Новости, что в аэропорту Абу-Даби ему дали сертификат на 1 тысячу дирхамов (более 21 тысячи рублей) в качестве компенсации РИА Новости, 02.03.2026
2026
Турист из Москвы получил в аэропорту Абу-Даби компенсацию за неудобства

РИА Новости: туристам в Абу-Даби дают тысячу дирхамов в качестве компенсации

Флаги ОАЭ
Флаги ОАЭ. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Турист из Москвы Михаил рассказал РИА Новости, что в аэропорту Абу-Даби ему дали сертификат на 1 тысячу дирхамов (более 21 тысячи рублей) в качестве компенсации за причиненные неудобства.
Михаил сообщил, что в 7.00 ему позвонили с ресепшена отеля и попросили спуститься вниз. Позже к отелю приехали автобусы, в них по спискам стали запускать туристов, а затем отвезли их в аэропорт.
"Мы уже прошли регистрацию и (нас - ред.) пригласили в зону посадки. Самолет уже стоит. Правительство, как я понял, в виде компенсации за принесенные неудобства на входе раздают сертификат на 1000 дирхамов, которые мы потратили в duty free. Надеюсь, долетим", - сказал собеседник агентства.
Михаил отметил, что в аэропорту находится не так много туристов, при этом там большое количество сотрудников, все помогают пассажирам. Его самолет должен вылететь в Москву в 14.30.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Власти поручили отелям в Дубае продлить проживание туристам, сообщила АТОР
