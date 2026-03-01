Рейтинг@Mail.ru
Китайский маркетплейс зарегистрировал товарный знак в России - РИА Новости, 01.03.2026
06:09 01.03.2026
Китайский маркетплейс зарегистрировал товарный знак в России
Китайский маркетплейс зарегистрировал товарный знак в России - РИА Новости, 01.03.2026
Китайский маркетплейс зарегистрировал товарный знак в России
Китайский маркетплейс одежды и обуви Poizon, на котором в том числе можно найти модные товары класса люкс, зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА... РИА Новости, 01.03.2026
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
gucci
россия
2026
1920
1920
true
россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), gucci
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Gucci
Китайский маркетплейс зарегистрировал товарный знак в России

РИА Новости: китайский маркетплейс Poizon зарегистрировал товарный знак в России

Таблички Федерального государственного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам"
Таблички Федерального государственного учреждения Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Таблички Федерального государственного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам". Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Китайский маркетплейс одежды и обуви Poizon, на котором в том числе можно найти модные товары класса люкс, зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента.
Заявка на регистрацию товарного знака "Дэву" была подана в ведомство в августе 2024 года, в качестве заявителя указана компания "Шанхай Деву Информейшн Груп Ко". Роспатент принял положительное решение о регистрации в феврале 2026 года.
Согласно документам, компания сможет, среди прочего, распространять в России приложение для заказа одежды, обуви, аксессуаров и других товаров модной индустрии, предоставлять электронные торговые площадки, заниматься маркетингом.
В ассортименте маркетплейса представлены в том числе такие бренды, как Gucci, Adidas, Armani и другие, которые проходят проверку на оригинальность.
РоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Gucci
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
