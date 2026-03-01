Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится зима - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/zima-2077606264.html
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится зима
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится зима - РИА Новости, 01.03.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится зима
Метеорологическая зима в Москве закончится 19-20 марта, последняя пятидневка марта будет очень теплой, воздух прогреется до плюс 12, сообщил РИА Новости ведущий РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T09:50:00+03:00
2026-03-01T09:50:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076625651_0:86:3182:1876_1920x0_80_0_0_7cfb296e8356a71c954df7d3a5fdb184.jpg
https://ria.ru/20260301/sinoptik-2077605817.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076625651_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_fc999ff7123037a1d971667d9e001184.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, евгений тишковец, снегопад в москве
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Снегопад в Москве
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится зима

Тишковец: метеорологическая зима в Москве закончится 19-20 марта

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКоммунальные службы во время уборки снега в Москве
Коммунальные службы во время уборки снега в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Коммунальные службы во время уборки снега в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Метеорологическая зима в Москве закончится 19-20 марта, последняя пятидневка марта будет очень теплой, воздух прогреется до плюс 12, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Метеорологическая зима закончится примерно к 19-20 марта, после чего начнется метеорологическая весна - устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через "ноль" в сторону положительных значений", - рассказал Тишковец.

Он отметил, что заключительная пятидневка марта прогнозируется очень теплой, когда в дневные часы воздух начнет прогреваться до плюс 7 - плюс 12 градусов.
Заснеженные клумбы тюльпанов в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Синоптик рассказал, какая будет весна в Москве
Вчера, 09:48
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецСнегопад в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала