Синоптик рассказал, когда в Москве закончится зима

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Метеорологическая зима в Москве закончится 19-20 марта, последняя пятидневка марта будет очень теплой, воздух прогреется до плюс 12, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он отметил, что заключительная пятидневка марта прогнозируется очень теплой, когда в дневные часы воздух начнет прогреваться до плюс 7 - плюс 12 градусов.