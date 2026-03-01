Рейтинг@Mail.ru
Жители Москвы несут цветы к посольству Ирана
11:32 01.03.2026 (обновлено: 12:29 01.03.2026)
Жители Москвы несут цветы к посольству Ирана
Жители Москвы несут цветы к посольству Ирана
Обстановка у посольства Ирана в Москве в воскресенье утром спокойная, жители столицы несут цветы после сообщений о гибели лидера Исламской Республики, передает... РИА Новости, 01.03.2026
Жители Москвы несут цветы к посольству Ирана

Жители Москвы несут цветы у посольства Ирана после гибели Хаменеи

Цветы в память о верховном лидере Ирана аятоллы Али Хаменеи у посольства Ирана в Москве
Цветы в память о верховном лидере Ирана аятоллы Али Хаменеи у посольства Ирана в Москве
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Обстановка у посольства Ирана в Москве в воскресенье утром спокойная, жители столицы несут цветы после сообщений о гибели лидера Исламской Республики, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Иран подтвердил гибель высшего командования вооруженных сил Ирана в ходе ударов США и Израиля, в том числе верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который является главнокомандующим вооруженных сил Ирана.
Красные розы оставляют у входа в здание, рядом с табличкой "Посольство Исламской республики Иран".
