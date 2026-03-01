https://ria.ru/20260301/zhiteli-2077624612.html
Жители Москвы несут цветы к посольству Ирана
Жители Москвы несут цветы к посольству Ирана
Обстановка у посольства Ирана в Москве в воскресенье утром спокойная, жители столицы несут цветы после сообщений о гибели лидера Исламской Республики, передает... РИА Новости, 01.03.2026
Жители Москвы несут цветы к посольству Ирана
