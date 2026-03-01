Рейтинг@Mail.ru
Блогер из Узбекистана рассказал о ситуации в Дубае
09:58 01.03.2026 (обновлено: 10:48 01.03.2026)
Блогер из Узбекистана рассказал о ситуации в Дубае
Жители и гости Дубая после ночной воздушной тревоги в воскресенье утром отправились по своим делам и магазинам, сообщил РИА Новости популярный блогер и... РИА Новости, 01.03.2026
РИА Новости: жители и гости Дубая после воздушной тревоги отправились по делам

© REUTERS / Amr AlfikyДым на месте иранского удара в Дубае, ОАЭ
Дым на месте иранского удара в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Amr Alfiky
Дым на месте иранского удара в Дубае, ОАЭ
ТАШКЕНТ, 1 мар - РИА Новости. Жители и гости Дубая после ночной воздушной тревоги в воскресенье утром отправились по своим делам и магазинам, сообщил РИА Новости популярный блогер и журналист из Узбекистана Кирилл Альтман, который сейчас находится в этом городе.
Телеканал Al Jazeera в воскресенье ночью сообщал, терминал международного аэропорта Дубая получил повреждения из-за ракетного обстрела. Четыре человека пострадали из-за инцидента, сообщала пресс-служба правительства Дубая.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"В целом, народ едет по делам в воскресенье утром. Супермаркеты, моллы", - сказал Альтман, рассказывая о ситуации в Дубае.
Он рассказал, что минувшей ночью пришло оповещение о воздушной атаке, постояльцев отеля попросили спуститься в лобби, раздали воду, все просидели около часа и вернулись в номера.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Аэропорт Дубая подвергся атаке, идет эвакуация, сообщили РИА Новости очевидцы - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Аэропорт Дубая подвергся атаке
Вчера, 00:36
 
