Блогер из Узбекистана рассказал о ситуации в Дубае
Блогер из Узбекистана рассказал о ситуации в Дубае - РИА Новости, 01.03.2026
Блогер из Узбекистана рассказал о ситуации в Дубае
Жители и гости Дубая после ночной воздушной тревоги в воскресенье утром отправились по своим делам и магазинам, сообщил РИА Новости популярный блогер и...
2026-03-01T09:58:00+03:00
2026-03-01T09:58:00+03:00
2026-03-01T10:48:00+03:00
в мире
дубай
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
Блогер из Узбекистана рассказал о ситуации в Дубае
РИА Новости: жители и гости Дубая после воздушной тревоги отправились по делам
ТАШКЕНТ, 1 мар - РИА Новости. Жители и гости Дубая после ночной воздушной тревоги в воскресенье утром отправились по своим делам и магазинам, сообщил РИА Новости популярный блогер и журналист из Узбекистана Кирилл Альтман, который сейчас находится в этом городе.
Телеканал Al Jazeera в воскресенье ночью сообщал, терминал международного аэропорта Дубая
получил повреждения из-за ракетного обстрела. Четыре человека пострадали из-за инцидента, сообщала пресс-служба правительства Дубая.
"В целом, народ едет по делам в воскресенье утром. Супермаркеты, моллы", - сказал Альтман, рассказывая о ситуации в Дубае.
Он рассказал, что минувшей ночью пришло оповещение о воздушной атаке, постояльцев отеля попросили спуститься в лобби, раздали воду, все просидели около часа и вернулись в номера.
США
и Израиль
нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
