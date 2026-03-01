Блогер из Узбекистана рассказал о ситуации в Дубае

ТАШКЕНТ, 1 мар - РИА Новости. Жители и гости Дубая после ночной воздушной тревоги в воскресенье утром отправились по своим делам и магазинам, сообщил РИА Новости популярный блогер и журналист из Узбекистана Кирилл Альтман, который сейчас находится в этом городе.

Телеканал Al Jazeera в воскресенье ночью сообщал, терминал международного аэропорта Дубая получил повреждения из-за ракетного обстрела. Четыре человека пострадали из-за инцидента, сообщала пресс-служба правительства Дубая.

"В целом, народ едет по делам в воскресенье утром. Супермаркеты, моллы", - сказал Альтман, рассказывая о ситуации в Дубае.

Он рассказал, что минувшей ночью пришло оповещение о воздушной атаке, постояльцев отеля попросили спуститься в лобби, раздали воду, все просидели около часа и вернулись в номера.