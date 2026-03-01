Постпред Ирана рассказал о жертвах атаки США и Израиля

ООН, 1 мар - РИА Новости. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что сотни человек погибли и пострадали в ходе атаки США и Израиля против Ирана.
"В результате этого жестокого вооружённого нападения сотни мирных жителей были убиты и ранены", - сказал постпред в ходе заседания Совбеза ООН.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
