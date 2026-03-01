Рейтинг@Mail.ru
"Лицемер". Заявление Зеленского об Иране поразило Запад
08:50 01.03.2026 (обновлено: 15:04 01.03.2026)
"Лицемер". Заявление Зеленского об Иране поразило Запад
"Лицемер". Заявление Зеленского об Иране поразило Запад
Пользователи соцсети X возмутились заявлением Владимира Зеленского, в котором он призвал США "действовать решительно" в отношении Ирана. РИА Новости, 01.03.2026
"Лицемер". Заявление Зеленского об Иране поразило Запад

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Пользователи соцсети X возмутились заявлением Владимира Зеленского, в котором он призвал США "действовать решительно" в отношении Ирана.
"На Украину всегда можно рассчитывать, она вылизывает американские сапоги дочиста. Но уже поздно, теперь все внимание приковано к Израилю", — отметил Gabe.
"Забавно, вы утверждаете, что боретесь против вторжения, но при этом поддерживаете атаку со стороны Америки. Что за лицемер", — пишет Ema Nyana.
"Поэтому важно, чтобы Россия действовала решительно, согласно логике Зеленского", — подчеркнул Chen Weihua.
"Вы обвиняете Россию во вторжении на Украину, а теперь поддерживаете нападение на Иран? Заткните свой грязный рот", — возмутился Crypto Liam.
Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
