Рейтинг@Mail.ru
В Киеве рассказали, что случилось с Зеленским после ударов по Ирану - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:51 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/zelenskiy-2077574378.html
В Киеве рассказали, что случилось с Зеленским после ударов по Ирану
В Киеве рассказали, что случилось с Зеленским после ударов по Ирану - РИА Новости, 01.03.2026
В Киеве рассказали, что случилось с Зеленским после ударов по Ирану
Удары США и Израиля по Ирану полностью убрали Владимира Зеленского из мировой информационной повестки, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший советник... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T03:51:00+03:00
2026-03-01T03:51:00+03:00
в мире
иран
сша
владимир зеленский
израиль
олег соскин
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077134170_0:37:3017:1734_1920x0_80_0_0_13058bcd2b38f70282070f78ad15d4d9.jpg
https://ria.ru/20260301/izrail-2077574071.html
https://ria.ru/20260301/rubio-2077561807.html
https://ria.ru/20260228/operatsiya-2077439480.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077134170_162:0:2843:2011_1920x0_80_0_0_60a067babf630f2216c01a93b48bae59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, владимир зеленский, израиль, олег соскин, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Владимир Зеленский, Израиль, Олег Соскин, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Киеве рассказали, что случилось с Зеленским после ударов по Ирану

Соскин: удары по Ирану стерли Зеленского из мировой повестки

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Удары США и Израиля по Ирану полностью убрали Владимира Зеленского из мировой информационной повестки, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«
"Все, Иран полностью просто стер Украину с информационного пространства вместе с Зеленским. Он не интересен уже никому будет", — сказал эксперт.
Жители у поврежденного дома в Рамат-Гане, Израиль - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
ЦАХАЛ сообщила, что извлекает людей из-под завалов после удара Ирана
Вчера, 03:46
По словам политолога, украинское руководство сейчас очень переживает из-за возможности полного прекращения помощи. Ситуация осложняется еще и тем, что Киеву попросту нечем платить по прошлым кредитам. Одной рукой дают, другой — забирают, пояснил эксперт.
«
"Операция по Ирану все поменяла, полностью", — резюмировал Соскин.

Удары США и Израиля

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Госсекретарь США Марко Рубио на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Рубио после атаки на Иран отменил поездку в Израиль
Вчера, 01:18
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ пишут о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.
В России заявили, что атаки Вашингтона и Тель-Авива не имеют ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В США нашли виновного в начале военной операции против Ирана
28 февраля, 15:34
 
В миреИранСШАВладимир ЗеленскийИзраильОлег СоскинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала