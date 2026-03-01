Киев предложил Фицо приехать на Украину для обсуждения "всех вопросов"

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Киев на фоне перекрытия Киевом нефтепровода "Дружба" предложил премьеру Словакии Роберту Фицо даты визита на Украину – 6 или 9 марта – для обсуждения всех имеющихся вопросов, сообщили в воскресенье в офисе Владимира Зеленского.
В офисе Зеленского 27 февраля сообщили, что Зеленский в телефонном разговоре пригласил Фицо на Украину для обсуждения имеющихся вопросов.
"Украина предложила премьер-министру Словакии Роберту Фицо конкретные даты для визита в Украину – 6 или 9 марта – для обсуждения всех имеющихся вопросов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса Зеленского.
Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
