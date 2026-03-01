Рейтинг@Mail.ru
Киев предложил Фицо приехать на Украину для обсуждения "всех вопросов" - РИА Новости, 01.03.2026
23:25 01.03.2026
Киев предложил Фицо приехать на Украину для обсуждения "всех вопросов"
Киев предложил Фицо приехать на Украину для обсуждения "всех вопросов"

Киев предложил Фицо приехать на Украину для обсуждения "всех вопросов" в марте

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Киев на фоне перекрытия Киевом нефтепровода "Дружба" предложил премьеру Словакии Роберту Фицо даты визита на Украину – 6 или 9 марта – для обсуждения всех имеющихся вопросов, сообщили в воскресенье в офисе Владимира Зеленского.
В офисе Зеленского 27 февраля сообщили, что Зеленский в телефонном разговоре пригласил Фицо на Украину для обсуждения имеющихся вопросов.
"Украина предложила премьер-министру Словакии Роберту Фицо конкретные даты для визита в Украину – 6 или 9 марта – для обсуждения всех имеющихся вопросов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса Зеленского.
Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.
Рабочие на платформе насосной станции трубопровода Дружба - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Орбан вслед за Фицо обвинил Зеленского во лжи о "Дружбе"
27 февраля, 18:26
 
Специальная военная операция на Украине, В мире, Словакия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, Мирный план США по Украине
 
 
