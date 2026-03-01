Киев предложил Фицо приехать на Украину для обсуждения "всех вопросов"

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Киев на фоне перекрытия Киевом нефтепровода "Дружба" предложил премьеру Словакии Роберту Фицо даты визита на Украину – 6 или 9 марта – для обсуждения всех имеющихся вопросов, сообщили в воскресенье в офисе Владимира Зеленского.