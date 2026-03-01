Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что хочет смены власти в Иране усилиями США - РИА Новости, 01.03.2026
Зеленский заявил, что хочет смены власти в Иране усилиями США
Неоднократно допускавший в последнее время антииранские высказывания Владимир Зеленский заявил, что хочет смены власти в Иране усилиями США. РИА Новости, 01.03.2026
Зеленский заявил, что хочет смены власти в Иране усилиями США

Зеленский: важно, чтобы американская решимость сработала в Иране

© AP Photo / Maryam MajdВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Maryam Majd
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Неоднократно допускавший в последнее время антииранские высказывания Владимир Зеленский заявил, что хочет смены власти в Иране усилиями США.
В воскресенье киевский режим позлорадствовал над гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи через официальный аккаунт Украины в Х, который ведут менеджеры по соцсетям в администрации страны. В частности, погибшего лидера называют диктатором и пишут, что с его смертью "ничто не сравнится". Накануне Зеленский поддержал удары по Ирану в связи с поддержкой Тегераном Российской Федерации.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Идиотка". Глумление Каллас над гибелью Хаменеи вызвало ярость на Западе
Вчера, 15:45
"Детально фиксируем изменение ситуации вокруг Ирана. Украинская разведка, МИД, все задействованы... Важно, чтобы этот шанс на изменения для Ирана был использован правильно... Важно, чтобы американская решимость, всех в мире решимость действительно сработали", - сказал в вечернем видеообращении в Telegram-канале Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, но он отменил выборы.
В ответ на один из предыдущих призывов Зеленского к агрессии против Тегерана глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что мир устал от бестолковых клоунов, чья армия держится на иностранных наемниках.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"Кипит гнев". На Западе сделали предупреждение США после убийства Хаменеи
Вчера, 17:10
 
