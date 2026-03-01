"Детально фиксируем изменение ситуации вокруг Ирана. Украинская разведка, МИД, все задействованы... Важно, чтобы этот шанс на изменения для Ирана был использован правильно... Важно, чтобы американская решимость, всех в мире решимость действительно сработали", - сказал в вечернем видеообращении в Telegram-канале Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, но он отменил выборы.