МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Неоднократно допускавший в последнее время антииранские высказывания Владимир Зеленский заявил, что хочет смены власти в Иране усилиями США.
В воскресенье киевский режим позлорадствовал над гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи через официальный аккаунт Украины в Х, который ведут менеджеры по соцсетям в администрации страны. В частности, погибшего лидера называют диктатором и пишут, что с его смертью "ничто не сравнится". Накануне Зеленский поддержал удары по Ирану в связи с поддержкой Тегераном Российской Федерации.
"Детально фиксируем изменение ситуации вокруг Ирана. Украинская разведка, МИД, все задействованы... Важно, чтобы этот шанс на изменения для Ирана был использован правильно... Важно, чтобы американская решимость, всех в мире решимость действительно сработали", - сказал в вечернем видеообращении в Telegram-канале Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, но он отменил выборы.
В ответ на один из предыдущих призывов Зеленского к агрессии против Тегерана глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что мир устал от бестолковых клоунов, чья армия держится на иностранных наемниках.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.