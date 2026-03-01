Рейтинг@Mail.ru
В Абу-Даби повреждено здание посольства Эстонии, пишут СМИ
17:32 01.03.2026
В Абу-Даби повреждено здание посольства Эстонии, пишут СМИ
В Абу-Даби повреждено здание посольства Эстонии, пишут СМИ
В Абу-Даби повреждено здание посольства Эстонии, пишут СМИ
Здание, в котором расположено посольство Эстонии в столице ОАЭ Абу-Даби, было повреждено, никто из сотрудников посольства не пострадал, сообщает... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T17:32:00+03:00
2026-03-01T17:32:00+03:00
в мире
сша
иран
эстония
али лариджани
сша
иран
эстония
2026
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, сша, иран, эстония, али лариджани
В мире, США, Иран, Эстония, Али Лариджани
В Абу-Даби повреждено здание посольства Эстонии, пишут СМИ

ERR: здание, где расположено посольство Эстонии в Абу-Даби, повреждено

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Здание, в котором расположено посольство Эстонии в столице ОАЭ Абу-Даби, было повреждено, никто из сотрудников посольства не пострадал, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на главу МИД Эстонии Маргуса Цахкну.
"Нам также поступила информация, что в Абу-Даби был поражен комплекс высотных зданий, в котором находится посольство Эстонии. К счастью, работники посольства не пострадали", - цитирует телеканал слова главы эстонского МИД.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
Вчера, 08:00
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран в ответ нанес ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчеркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что целями иранских ударов являются военные объекты Израиля.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Эпическая ярость" и "Рык льва": операция США и Израиля против Ирана
28 февраля, 14:05
 
В миреСШАИранЭстонияАли Лариджани
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
