В Абу-Даби повреждено здание посольства Эстонии, пишут СМИ

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Здание, в котором расположено посольство Эстонии в столице ОАЭ Абу-Даби, было повреждено, никто из сотрудников посольства не пострадал, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на главу МИД Эстонии Маргуса Цахкну.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран в ответ нанес ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее подчеркивал, что Иран не намеревается атаковать страны региона, он атакует базы США, которые считает территорией США, и продолжит их атаковать, пока они находятся под контролем Вашингтона. Корпус стражей исламской революции заявлял, что целями иранских ударов являются военные объекты Израиля.
