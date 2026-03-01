В Абу-Даби повреждено здание посольства Эстонии, пишут СМИ

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Здание, в котором расположено посольство Эстонии в столице ОАЭ Абу-Даби, было повреждено, никто из сотрудников посольства не пострадал, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на главу МИД Эстонии Маргуса Цахкну.