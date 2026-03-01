https://ria.ru/20260301/zastrjavshaja-2077654140.html
Застрявшая в Израиле туристка рассказала об обстановке в Араде
Застрявшая в Израиле туристка рассказала об обстановке в Араде - РИА Новости, 01.03.2026
Застрявшая в Израиле туристка рассказала об обстановке в Араде
Сигналы тревоги в субботу часто срабатывали в израильском Араде, ночь прошла спокойно, а утром вновь была тревога, рассказала РИА Новости застрявшая там...
Застрявшая в Израиле туристка рассказала об обстановке в Араде
РИА Новости: россиянка рассказала о тревоге в израильском Араде
ВЛАДИВОСТОК, 1 мар - РИА Новости. Сигналы тревоги в субботу часто срабатывали в израильском Араде, ночь прошла спокойно, а утром вновь была тревога, рассказала РИА Новости застрявшая там российская туристка Наталья.
"Арад. Вчера - да (часто срабатывали сигналы тревоги – ред.). Ночь была спокойной. В 6 утра была тревога. Пока тихо", - сказала собеседница.
Она отметила, что были слышны звуки взрывов, когда звучала тревога.
"У меня вылет в Москву должен быть сегодня. Могу задержаться максимум на неделю", - рассказала Наталья.
По ее словам, билеты она покупала сама, и сейчас авиакомпания предлагает ей только возврат денег, без переноса даты вылета.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.