13:59 01.03.2026 (обновлено: 14:11 01.03.2026)
Застрявшая в Израиле туристка рассказала об обстановке в Араде
Сигналы тревоги в субботу часто срабатывали в израильском Араде, ночь прошла спокойно, а утром вновь была тревога, рассказала РИА Новости застрявшая там...
в мире, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана, израиль
В мире, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль
© AP Photo / Ohad ZwigenbergСлед от перехваченной ракеты над Тель-Авивом, Израиль
След от перехваченной ракеты над Тель-Авивом, Израиль - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
След от перехваченной ракеты над Тель-Авивом, Израиль
ВЛАДИВОСТОК, 1 мар - РИА Новости. Сигналы тревоги в субботу часто срабатывали в израильском Араде, ночь прошла спокойно, а утром вновь была тревога, рассказала РИА Новости застрявшая там российская туристка Наталья.
"Арад. Вчера - да (часто срабатывали сигналы тревоги – ред.). Ночь была спокойной. В 6 утра была тревога. Пока тихо", - сказала собеседница.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Совбез Ирана предупредил США и Израиль о предстоящем мощном ударе
Вчера, 12:30
Она отметила, что были слышны звуки взрывов, когда звучала тревога.
"У меня вылет в Москву должен быть сегодня. Могу задержаться максимум на неделю", - рассказала Наталья.
По ее словам, билеты она покупала сама, и сейчас авиакомпания предлагает ей только возврат денег, без переноса даты вылета.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
СМИ: запасы снарядов США и Израиля могут истощиться за несколько дней
Вчера, 08:31
 
В миреСШАИранВоенная операция США и Израиля против ИранаИзраиль
 
 
