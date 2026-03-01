Застрявшая в Израиле туристка рассказала об обстановке в Араде

ВЛАДИВОСТОК, 1 мар - РИА Новости. Сигналы тревоги в субботу часто срабатывали в израильском Араде, ночь прошла спокойно, а утром вновь была тревога, рассказала РИА Новости застрявшая там российская туристка Наталья.

"Арад. Вчера - да (часто срабатывали сигналы тревоги – ред.). Ночь была спокойной. В 6 утра была тревога. Пока тихо", - сказала собеседница.

Она отметила, что были слышны звуки взрывов, когда звучала тревога.

"У меня вылет в Москву должен быть сегодня. Могу задержаться максимум на неделю", - рассказала Наталья.

По ее словам, билеты она покупала сама, и сейчас авиакомпания предлагает ей только возврат денег, без переноса даты вылета.