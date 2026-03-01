Источник: закрытие Ормузского пролива будет распространяться на все суда

ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Закрытие Ормузского пролива будет распространяться на все виды судов: военные, коммерческие и гражданские, сообщил РИА Новости осведомленный иранский источник.
Этот пролив является важным маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи недавно заявил, что у страны сейчас нет намерений перекрывать Ормузский пролив. Однако из-за конфликта в регионе движение судов через пролив уже фактически остановилось. В частности, крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk объявил о прекращении всех рейсов через Ормузский пролив на неопределенный срок.
"Закрытие Ормузского пролива является мерой, запрещающей проход через пролив всем судам, будь то танкеры, коммерческие суда, военные корабли или обычные гражданские суда. Независимо от того, заходят они в пролив или выходят из него. Речь идет не о том, чтобы одним судам разрешили пройти, а другим нет, а о всеобщем запрете", - рассказал собеседник агентства.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.