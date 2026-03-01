Источник: закрытие Ормузского пролива будет распространяться на все суда

"Закрытие Ормузского пролива является мерой, запрещающей проход через пролив всем судам, будь то танкеры, коммерческие суда, военные корабли или обычные гражданские суда. Независимо от того, заходят они в пролив или выходят из него. Речь идет не о том, чтобы одним судам разрешили пройти, а другим нет, а о всеобщем запрете", - рассказал собеседник агентства.