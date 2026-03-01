В Германии рассказали, что повлечет за собой закрытие Ормузского пролива

БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что закрытие Ормузского пролива, один из берегов которого принадлежит Ирану, вызовет рост цен на энергоносители.

"Сегодня мы также соберемся на заседании Совета министров иностранных дел Европейского союза, чтобы скоординировать нашу политику", - сказал Вадефуль, попутно отметив, что в проливе сохраняется напряженная ситуация.