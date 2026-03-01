В Германии рассказали, что повлечет за собой закрытие Ормузского пролива

БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что закрытие Ормузского пролива, один из берегов которого принадлежит Ирану, вызовет рост цен на энергоносители.
Этот пролив является важным маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи недавно заявил, что у страны сейчас нет намерений перекрывать Ормузский пролив. Однако из-за конфликта в регионе движение судов через пролив уже фактически остановилось. В частности, крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk объявил о прекращении всех рейсов через Ормузский пролив на неопределенный срок.
"Это (закрытие пролива - ред.) будет иметь экономические последствия, это, безусловно, повлияет на цены на энергоносители", - заявил Вадефуль в интервью телерадиокомпании NDR.
Он также сообщил, что ситуация в Ормузском проливе станет предметом для обсуждения в ходе запланированного на 1 марта внеочередного заседания Совета министров иностранных дел стран ЕС.
"Сегодня мы также соберемся на заседании Совета министров иностранных дел Европейского союза, чтобы скоординировать нашу политику", - сказал Вадефуль, попутно отметив, что в проливе сохраняется напряженная ситуация.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.