Путин: убийство Хаменеи нарушило все нормы человеческой морали

После этого КСИР объявил о начале самой ожесточенной наступательной операции в истории вооруженных сил страны. Они уже отчитались об ударах по 27 точкам, в том числе по базе Тель-Ноф, Генштабу ЦАХАЛ и крупному военно-промышленному комплексу в Тель-Авиве.