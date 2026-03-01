Рейтинг@Mail.ru
В Дохе прогремели новые взрывы, сообщает Reuters - РИА Новости, 01.03.2026
07:41 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/vzryvy-2077589482.html
В Дохе прогремели новые взрывы, сообщает Reuters
В Дохе прогремели новые взрывы, сообщает Reuters - РИА Новости, 01.03.2026
В Дохе прогремели новые взрывы, сообщает Reuters
Взрывы снова прозвучали в столице Катара Дохе, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T07:41:00+03:00
2026-03-01T07:41:00+03:00
в мире
доха
катар
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, доха, катар, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Доха, Катар, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Дохе прогремели новые взрывы, сообщает Reuters

Reuters: в Дохе прогремели новые взрывы

Дым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Mohammed Salem
Дым на месте взрыва в Дохе. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Взрывы снова прозвучали в столице Катара Дохе, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца.
"Новая волна взрывов слышна в Дохе второй день подряд", - сообщает агентство.
Ранее в субботу корреспондент РИА Новости передавал о серии сильных взрывов в Дохе.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
