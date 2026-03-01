Рейтинг@Mail.ru
В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 01.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:17 01.03.2026
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 01.03.2026
В Одессе прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги в некоторых частях Одесской области, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 01.03.2026
В Одессе прогремели взрывы

В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги в некоторых частях Одесской области, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Одессе звучат взрывы.... Еще взрыв в Одессе", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее в субботу украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрыве в городе Арцизе в Одесской области.
