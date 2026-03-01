Рейтинг@Mail.ru
Очевидец рассказал о взрывах в Дубае - РИА Новости, 01.03.2026
01:31 01.03.2026 (обновлено: 01:32 01.03.2026)
Очевидец рассказал о взрывах в Дубае
Взрывы слышны в небе Дубая с периодичностью примерно в полчаса, задействована авиация, сообщил РИА Новости очевидец. РИА Новости, 01.03.2026
дубай
в мире
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
дубай
сша
израиль
дубай, в мире, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
Дубай, В мире, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Взрывы слышны в небе Дубая с периодичностью примерно в полчаса, задействована авиация, сообщил РИА Новости очевидец.
"Я ближе к порту Джабель-Али нахожусь, и тут достаточно громко, слышно (взрывы - ред.) с периодичностью в полчаса. Тут уже с 19.00 (18.00 мск - ред.) работает ПВО, уведомления от спецслужб о ракетной опасности стали приходить час назад на телефон. Стали применять авиацию, где-то часов с 23.00 (22.00 мск - ред.)", - рассказал собеседник агентства.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Обстановка в аэропорту Дубая - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
СМИ: в результате удара по аэропорту в Дубае пострадали несколько человек
Заголовок открываемого материала