Очевидец рассказал о взрывах в Дубае
Очевидец рассказал о взрывах в Дубае - РИА Новости, 01.03.2026
Очевидец рассказал о взрывах в Дубае
Взрывы слышны в небе Дубая с периодичностью примерно в полчаса, задействована авиация, сообщил РИА Новости очевидец. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T01:31:00+03:00
2026-03-01T01:31:00+03:00
2026-03-01T01:32:00+03:00
дубай
в мире
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
