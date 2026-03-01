Рейтинг@Mail.ru
Недалеко от аэропорта в Абу-Даби прогремели взрывы - РИА Новости, 01.03.2026
00:13 01.03.2026 (обновлено: 00:28 01.03.2026)
Недалеко от аэропорта в Абу-Даби прогремели взрывы
Недалеко от аэропорта в Абу-Даби прогремели взрывы
Взрывы пргремели недалеко от аэропорта и зоопарка в Абу-Даби ночью в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2026
Недалеко от аэропорта в Абу-Даби прогремели взрывы

РИА Новости: недалеко от аэропорта в Абу-Даби прогремели взрывы

АБУ-ДАБИ, 1 мар — РИА Новости. Взрывы пргремели недалеко от аэропорта и зоопарка в Абу-Даби ночью в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщалось ранее, взрывы были слышны и днем. В Абу-Даби расположена авиабаза Аль-Дафра.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье".
МИД России осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Иран заявил о более тяжелых ударах по целям США и Израиля, чем в 2025 году
В миреАбу-ДабиСШАИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
