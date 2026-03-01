https://ria.ru/20260301/vzryvy-2077553679.html
Недалеко от аэропорта в Абу-Даби прогремели взрывы
Недалеко от аэропорта в Абу-Даби прогремели взрывы - РИА Новости, 01.03.2026
Недалеко от аэропорта в Абу-Даби прогремели взрывы
Взрывы пргремели недалеко от аэропорта и зоопарка в Абу-Даби ночью в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T00:13:00+03:00
2026-03-01T00:13:00+03:00
2026-03-01T00:28:00+03:00
в мире
абу-даби
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077463864_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_85164954b3bb9865349d8e4d66a1f313.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077553438.html
абу-даби
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077463864_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_932a06dc40dd1db93654730228de8156.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абу-даби, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Абу-Даби, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Недалеко от аэропорта в Абу-Даби прогремели взрывы
РИА Новости: недалеко от аэропорта в Абу-Даби прогремели взрывы