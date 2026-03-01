https://ria.ru/20260301/vzryv-2077679668.html
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 01.03.2026
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне
Взрывы прогремели в воскресенье в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T16:18:00+03:00
2026-03-01T16:18:00+03:00
2026-03-01T16:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
валерий герасимов
россия
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983447492_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_56bdb631876cc77357953860abb77583.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсон
херсонская область
россия
херсон, херсонская область , валерий герасимов, россия, вооруженные силы украины, в мире
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне
В Херсоне прогремели взрывы