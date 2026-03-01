Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 01.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 01.03.2026
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Херсоне
Взрывы прогремели в воскресенье в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 01.03.2026
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
валерий герасимов
россия
вооруженные силы украины
в мире
херсон
херсонская область
россия
херсон, херсонская область , валерий герасимов, россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Валерий Герасимов, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
В Херсоне прогремели взрывы

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в воскресенье в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 30 августа 2025 года заявил, что российские войска освободили 76% территории Херсонской области. Часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьВалерий ГерасимовРоссияВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
