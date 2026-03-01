https://ria.ru/20260301/vzryv-2077590622.html
СМИ: в столице Бахрейна прогремели взрывы
СМИ: в столице Бахрейна прогремели взрывы - РИА Новости, 01.03.2026
СМИ: в столице Бахрейна прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в столице Бахрейна городе Манама, сообщает издание Khaleej Times со ссылкой на агентство Франс Пресс. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T07:57:00+03:00
2026-03-01T07:57:00+03:00
2026-03-01T08:05:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
сша
израиль
иран
в мире, сша, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
