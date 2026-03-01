Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в столице Бахрейна прогремели взрывы - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:57 01.03.2026 (обновлено: 08:05 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/vzryv-2077590622.html
СМИ: в столице Бахрейна прогремели взрывы
СМИ: в столице Бахрейна прогремели взрывы - РИА Новости, 01.03.2026
СМИ: в столице Бахрейна прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в столице Бахрейна городе Манама, сообщает издание Khaleej Times со ссылкой на агентство Франс Пресс. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T07:57:00+03:00
2026-03-01T08:05:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077523446_0:724:2049:1876_1920x0_80_0_0_f2d848459bd45aa4c2039f4341e4c052.jpg
https://ria.ru/20260301/vzryvy-2077589482.html
сша
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077523446_0:532:2049:2068_1920x0_80_0_0_a118618e4032e76a2492c3e71a93433c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: в столице Бахрейна прогремели взрывы

Khaleej Times: в столице Бахрейна Манама прогремели взрывы

© REUTERS / Hamad I MohammedПожар на месте удара по зданию в Манаме, Бахрейн
Пожар на месте удара по зданию в Манаме, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Hamad I Mohammed
Пожар на месте удара по зданию в Манаме, Бахрейн. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Взрывы прозвучали в столице Бахрейна городе Манама, сообщает издание Khaleej Times со ссылкой на агентство Франс Пресс.
"Взрывы прозвучали в столице Бахрейна, подтвердили находящиеся на месте журналисты Франс Пресс", - говорится в публикации.
Khaleej Times также пишет, что МВД страны сообщает об активации сирен воздушной тревоги.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В Дохе прогремели новые взрывы, сообщает Reuters
Вчера, 07:41
 
В миреСШАИзраильИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала