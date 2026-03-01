В Харькове прогремел взрыв

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".

Ранее в субботу телеканал уже сообщал о взрывах в городе.

"Взрыв в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".