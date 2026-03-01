https://ria.ru/20260301/vzryv-2077576158.html
В Кабуле прогремел взрыв, сообщают СМИ
Звуки взрыва слышны в столице Афганистана Кабуле, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца. РИА Новости, 01.03.2026
