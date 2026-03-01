Рейтинг@Mail.ru
Израильские ВВС нанесли удары по двум иранским истребителям - РИА Новости, 01.03.2026
14:44 01.03.2026
Израильские ВВС нанесли удары по двум иранским истребителям
Израильские ВВС нанесли удары по двум иранским истребителям
Израильские ВВС нанесли удары по двум иранским истребителям
Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по двум истребителям F5 и F4 на западе Ирана, которые готовились к взлету, сообщила в воскресенье пресс-служба армии. РИА Новости, 01.03.2026
Израильские ВВС нанесли удары по двум иранским истребителям

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мар - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по двум истребителям F5 и F4 на западе Ирана, которые готовились к взлету, сообщила в воскресенье пресс-служба армии.
"Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли удар по двум иранским истребителям F5 и F4 в аэропорту "Тебриз" на западе Ирана, когда самолеты готовились к взлету", - говорится в сообщении армии.
Пресс-служба уточнила, что удар нанесли для ослабления иранских ВВС.
