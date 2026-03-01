https://ria.ru/20260301/vvs-2077661743.html
Израильские ВВС нанесли удары по двум иранским истребителям
Израильские ВВС нанесли удары по двум иранским истребителям - РИА Новости, 01.03.2026
Израильские ВВС нанесли удары по двум иранским истребителям
Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по двум истребителям F5 и F4 на западе Ирана, которые готовились к взлету, сообщила в воскресенье пресс-служба армии. РИА Новости, 01.03.2026
в мире
израиль
иран
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
иран
Израильские ВВС нанесли удары по двум иранским истребителям
ВВС Израиля атаковали два иранских истребителя, которые готовились к взлету