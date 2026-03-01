ВВС Пакистана атаковали военную базу "Баграм" в Афганистане

Военнослужащий правительственных войск Афганистана на въезде на авиабазу в Баграме. Архивное фото

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Самолеты ВВС Пакистана в ночь на воскресенье атаковали военную базу "Баграм" в афганской провинции Парван, передает афганское информационное Самолеты ВВС Пакистана в ночь на воскресенье атаковали военную базу "Баграм" в афганской провинции Парван, передает афганское информационное агентство Khaama press.

"Местные источники в Парване сообщили, что поздно вечером в субботу пакистанские истребители нанесли удар по стратегическому аэродрому "Баграм". По имеющимся данным, военная база, долгое время считавшаяся ключевым военным объектом, была атакована в ходе ночной операции", - говорится в сообщении.

Источники подтвердили, что в районе базы одновременно прогремели несколько мощных взрывов.

"Согласно тем же данным, в атаке участвовали три истребителя, однако точный тип самолетов не установлен", - сообщает Khaama press.

Данные о масштабах ущерба или возможных жертвах пока не поступали. Власти официально не комментировали произошедшее.