ВВС Пакистана атаковали военную базу "Баграм" в Афганистане
ВВС Пакистана атаковали военную базу "Баграм" в Афганистане - РИА Новости, 01.03.2026
ВВС Пакистана атаковали военную базу "Баграм" в Афганистане
Самолеты ВВС Пакистана в ночь на воскресенье атаковали военную базу "Баграм" в афганской провинции Парван, передает афганское информационное агентство Khaama... РИА Новости, 01.03.2026
в мире
пакистан
парван
афганистан
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
пакистан
парван
афганистан
В мире, Пакистан, Парван, Афганистан, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
ВВС Пакистана атаковали военную базу "Баграм" в афганской провинции Парван
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости.
Самолеты ВВС Пакистана в ночь на воскресенье атаковали военную базу "Баграм" в афганской провинции Парван, передает афганское информационное агентство
Khaama press.
"Местные источники в Парване сообщили, что поздно вечером в субботу пакистанские истребители нанесли удар по стратегическому аэродрому "Баграм". По имеющимся данным, военная база, долгое время считавшаяся ключевым военным объектом, была атакована в ходе ночной операции", - говорится в сообщении.
Источники подтвердили, что в районе базы одновременно прогремели несколько мощных взрывов.
"Согласно тем же данным, в атаке участвовали три истребителя, однако точный тип самолетов не установлен", - сообщает Khaama press.
Данные о масштабах ущерба или возможных жертвах пока не поступали. Власти официально не комментировали произошедшее.
Ранее пресс-секретарь верховного лидера Афганистана
Забиулла Моджахед признал присутствие ночью пакистанских самолетов в воздушном пространстве над Кабулом
и заявил, что силы ПВО открыли по ним огонь.