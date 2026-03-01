Рейтинг@Mail.ru
10:54 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/vvs-2077618195.html
ВВС Пакистана атаковали военную базу "Баграм" в Афганистане
2026-03-01T10:54:00+03:00
2026-03-01T10:54:00+03:00
в мире, пакистан, парван, афганистан, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Пакистан, Парван, Афганистан, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
ВВС Пакистана атаковали военную базу "Баграм" в Афганистане

ВВС Пакистана атаковали военную базу "Баграм" в афганской провинции Парван

© РИА Новости / Саид Закерия | Перейти в медиабанкВоеннослужащий правительственных войск Афганистана на въезде на авиабазу в Баграме
Военнослужащий правительственных войск Афганистана на въезде на авиабазу в Баграме. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Самолеты ВВС Пакистана в ночь на воскресенье атаковали военную базу "Баграм" в афганской провинции Парван, передает афганское информационное агентство Khaama press.
"Местные источники в Парване сообщили, что поздно вечером в субботу пакистанские истребители нанесли удар по стратегическому аэродрому "Баграм". По имеющимся данным, военная база, долгое время считавшаяся ключевым военным объектом, была атакована в ходе ночной операции", - говорится в сообщении.
Афганский военный - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
СМИ: Афганистан провел спецоперацию против боевиков ИГ* в Пакистане
Вчера, 10:07
Источники подтвердили, что в районе базы одновременно прогремели несколько мощных взрывов.
"Согласно тем же данным, в атаке участвовали три истребителя, однако точный тип самолетов не установлен", - сообщает Khaama press.
Данные о масштабах ущерба или возможных жертвах пока не поступали. Власти официально не комментировали произошедшее.
Ранее пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед признал присутствие ночью пакистанских самолетов в воздушном пространстве над Кабулом и заявил, что силы ПВО открыли по ним огонь.
Афганские военнослужащие на границе - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
На границе Афганистана и Пакистана возобновились боевые столкновения
Вчера, 07:30
 
В миреПакистанПарванАфганистанВооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
 
 
