Иран нанес удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке
ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке, говорится в заявлении армии исламской республики. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T10:37:00+03:00
2026-03-01T10:37:00+03:00
2026-03-01T10:55:00+03:00
в мире
персидский залив
иран
ирак
военная операция сша и израиля против ирана
персидский залив
иран
ирак
ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке