Иран нанес удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке
10:37 01.03.2026 (обновлено: 10:55 01.03.2026)
Иран нанес удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке
ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке, говорится в заявлении армии исламской республики. РИА Новости, 01.03.2026
в мире, персидский залив, иран, ирак, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Персидский залив, Иран, Ирак, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран нанес удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке

ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке

© REUTERS / Majid AsgaripourТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Тегеран, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке, говорится в заявлении армии исламской республики.
"Несколько минут назад скоростные самолеты ВВС армии исламской республики Иран в ходе нескольких этапов операции успешно разбомбили базы США в странах Персидского залива и Иракском Курдистане", - говорится в заявлении, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Ряд иранских СМИ отмечают, что иранские военные самолеты впервые совершили боевые вылеты по американским военным базам в регионе Ближнего Востока.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
