ПВО уничтожила 48 украинских беспилотников над российскими регионами
Силы ПВО за три часа уничтожили 48 беспилотников ВСУ над российскими регионами, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T20:32:00+03:00
2026-03-01T20:32:00+03:00
2026-03-01T20:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
черное море
белгородская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика крым
2026
Новости
