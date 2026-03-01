Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила 48 украинских беспилотников над российскими регионами
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:32 01.03.2026 (обновлено: 20:35 01.03.2026)
ПВО уничтожила 48 украинских беспилотников над российскими регионами
Силы ПВО за три часа уничтожили 48 беспилотников ВСУ над российскими регионами, сообщило министерство обороны РФ.
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
черное море
белгородская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика крым
россия
черное море
белгородская область
республика крым
россия, безопасность, черное море, белгородская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), республика крым
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Черное море, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Республика Крым
ПВО уничтожила 48 украинских беспилотников над российскими регионами

МО РФ: ПВО уничтожила 48 дронов ВСУ за 3 часа

Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие боевого расчета в командном пункте зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" . Архивное фото
МОСКВА 1 мар - РИА Новости. Силы ПВО за три часа уничтожили 48 беспилотников ВСУ над российскими регионами, сообщило министерство обороны РФ.
"Первого марта в период с 17.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 48 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 27 БПЛА – над акваторией Черного моря, восемь БПЛА – над территорией Белгородской области, пять БПЛА – над территорией Республики Крым, три БПЛА – над акваторией Азовского моря, два БПЛА – над территорией Краснодарского края, два БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьЧерное мореБелгородская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Республика Крым
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
