ВСУ за сутки потеряли до 40 военных и 13 автомобилей в зоне "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 40 военных и 13 автомобилей в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило в воскресенье Минобороны России. РИА Новости, 01.03.2026
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
2026
