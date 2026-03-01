Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Юг"

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, бронетранспортер Stryker производства США, две боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.
«
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Андреевка, Никифоровка, Липовка, Рай-Александровка, Дружковка и Резниковка Донецкой Народной Республики", - указано в сводке оборонного ведомства.
"Противник потерял свыше 220 военнослужащих, бронетранспортер Stryker производства США, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, включая 155 мм американскую гаубицу М777 и станцию контрбатарейной борьбы. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и пять складов материальных средств", - добавляется в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18