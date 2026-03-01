ВСУ потеряли более 200 боевиков в зоне действий "Севера"

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 200 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные позиции. Нанесено поражение формированиям десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Искрисковщина, Бачевск, Вольная Слобода, Покровка и Ленинское Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех тяжелых механизированных, артиллерийской, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Верхняя Писаревка, Ольшаны, Мартовое, Печенеги, Голубовка, Малиновка Старица и Кицевка Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, боевая бронированная машина, 21 автомобиль, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной разведки. Уничтожены склад боеприпасов и семь складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
