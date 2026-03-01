Рейтинг@Mail.ru
Комбриг ВСУ, ответственный за обстрел Белгорода, скрылся под Львовом - РИА Новости, 01.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 01.03.2026 (обновлено: 06:41 01.03.2026)
Комбриг ВСУ, ответственный за обстрел Белгорода, скрылся под Львовом
Комбриг ВСУ, ответственный за обстрел Белгорода, скрылся под Львовом - РИА Новости, 01.03.2026
Комбриг ВСУ, ответственный за обстрел Белгорода, скрылся под Львовом
Комбриг 15-й бригады артразведки ВСУ, ответственный за атаку на инфраструктуру Белгорода, укрылся под Львовом, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 01.03.2026
Комбриг ВСУ, ответственный за обстрел Белгорода, скрылся под Львовом

РИА Новости: ответственный за обстрел Белгорода комбриг ВСУ скрылся под Львовом

Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Комбриг 15-й бригады артразведки ВСУ, ответственный за атаку на инфраструктуру Белгорода, укрылся под Львовом, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Ответственность за участие в массированном террористическом ударе по гражданской инфраструктуре Белгорода (в ночь с 26 на 27 февраля) взяла на себя 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки ВСУ. Приказ был отдан комбригом А.А. Поповым", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, Попов после совершения военного преступления укрылся в городе Дрогобыче Львовской области.
В период с 26 по 27 февраля ВСУ атаковали 38 населенных пунктов в 15 муниципалитетах Белгородской области. Было выпущено 12 боеприпасов и зафиксированы атаки 153 БПЛА, из них перехвачены 68. Пострадали три мирных жителя.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
