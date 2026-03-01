https://ria.ru/20260301/vsu-2077584254.html
Комбриг ВСУ, ответственный за обстрел Белгорода, скрылся под Львовом
Комбриг ВСУ, ответственный за обстрел Белгорода, скрылся под Львовом - РИА Новости, 01.03.2026
Комбриг ВСУ, ответственный за обстрел Белгорода, скрылся под Львовом
Комбриг 15-й бригады артразведки ВСУ, ответственный за атаку на инфраструктуру Белгорода, укрылся под Львовом, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 01.03.2026
