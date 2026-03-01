https://ria.ru/20260301/vs-2077718745.html
ВС России продвинулись на Красноармейско-Добропольском направлении
Подразделения ВС РФ продвинулись на красноармейско-добропольском направлении, в том числе в районе населенного пункта Гришино, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 01.03.2026
