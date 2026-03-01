Рейтинг@Mail.ru
ВС России продвинулись на Красноармейско-Добропольском направлении - РИА Новости, 01.03.2026
19:35 01.03.2026
ВС России продвинулись на Красноармейско-Добропольском направлении
ВС России продвинулись на Красноармейско-Добропольском направлении
Подразделения ВС РФ продвинулись на красноармейско-добропольском направлении, в том числе в районе населенного пункта Гришино, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
ВС России продвинулись на Красноармейско-Добропольском направлении

ВС РФ продвинулись в районе Гришино на Красноармейско-Добропольском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Подразделения ВС РФ продвинулись на красноармейско-добропольском направлении, в том числе в районе населенного пункта Гришино, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Красноармейско-добропольское направление: основные бои развернулись в районе Доброполья, в районе Белицкого. Также мы видим продвижение наших подразделений в районе населенного пункта Гришино", - рассказал Пушилин, соответствующие кадры опубликованы в его канале на платформе Max.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
