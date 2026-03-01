Спецоперация, 1 марта: ВС России за февраль освободили 24 населенных пункта

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. ВС РФ за февраль освободили 24 населенных пункта в зоне СВО, подсчитало РИА Новости.
ВСУ за сутки потеряли 1310 военнослужащих, 220 беспилотников и 81 военный автомобиль.
Украина решила "переименовать" районы городов России
28 февраля, 17:41
По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 118341 беспилотный летательный аппарат, 651 зенитный ракетный комплекс, 27955 танков и других боевых бронированных машин, 1678 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33551 орудие полевой артиллерии и минометов, 55542 единицы специальной военной автомобильной техники.
ЗНАЙ НАШИХ!
За февраль в зоне проведения специальной военной операции российскими военными освобождены 24 населенных пункта, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ. Российская ПВО за февраль перехватила и уничтожила не менее 5989 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России.
ВС России нанесли поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ.
Потери в тылу ВСУ начали превышать потери пехоты на передовой, сообщили российские силовики.
Бойцы "Южной" группировки войск эвакуировали уцелевшую американскую боевую машину пехоты Bradley на константиновском направлении, рассказал РИА Новости российский стрелок с позывным "Шеф". Они затрофеили уцелевшую американскую бронемашину Bradley под Константиновкой.
Силы ПВО уничтожили за сутки девять авиабомб, четыре снаряда HIMARS и 220 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
В Европе придумали, как применить против России ядерное оружие
26 февраля, 08:00
ПОДЛОСТЬ ВСУ
Более 70 украинских БПЛА перехвачены за сутки над Белгородской областью, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Четыре человека пострадали в трех районах Белгородской области после атак ВСУ, также сообщил губернатор.
Женщина-волонтер погибла, еще одна тяжело ранена при целенаправленном ударе дрона ВСУ по гражданской машине в Запорожской области, сообщил губернатор.
Киевский режим позлорадствовал над гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи через официальный аккаунт Украины в Х, который ведут менеджеры по соцсетям в администрации страны.
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
Часть граждан Украины, которые были эвакуированы российским военными из зоны боевых действий, изъявила желание остаться в России, приняв гражданство, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил создать федеральную программу комплексной реабилитации участников СВО с единым координационным центром.
Россия не использовала в качестве заложников граждан Украины, спасенных российскими военными из зоны СВО, не ставила условий их возвращения, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она добавила, что российские военные в декабре 2025 года спасли из зоны боевых действий 46 граждан Украины, 17 из них уже вернулись домой.