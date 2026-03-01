Спецоперация, 1 марта: ВС России за февраль освободили 24 населенных пункта

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 118341 беспилотный летательный аппарат, 651 зенитный ракетный комплекс, 27955 танков и других боевых бронированных машин, 1678 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33551 орудие полевой артиллерии и минометов, 55542 единицы специальной военной автомобильной техники.

Силы ПВО уничтожили за сутки девять авиабомб, четыре снаряда HIMARS и 220 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Россия не использовала в качестве заложников граждан Украины, спасенных российскими военными из зоны СВО, не ставила условий их возвращения, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она добавила, что российские военные в декабре 2025 года спасли из зоны боевых действий 46 граждан Украины, 17 из них уже вернулись домой.