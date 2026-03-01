Врач рассказал, как выявить аллергию на холод

ТУЛА, 1 мар – РИА Новости. Аллергию на холод можно выявить с помощью прикладывания к коже льда, однако проводить процедуру может только специалист, сообщил РИА Новости врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Если человек подозревает, что у него холодовая крапивница, необходимо обратиться к врачу-аллергологу. Он проводит специальный, но достаточно простой тест Дункана: берет кусочек льда, завернутый в полиэтилен, прикладывает к коже и через некоторое время смотрит, появились ли на охлажденном участке волдыри. Если да, значит, у человека холодовая аллергия", - рассказал собеседник агентства.

По словам специалиста, некоторые пациенты на морозе сталкиваются с побелением фаланг пальцев рук и ног, считая это проявлением аллергии на холод. Однако данные симптомы могут быть вызваны синдромом Рейно – сосудистым заболеванием, не относящемся к аллергиям. Связано оно с усиленным спазмом капилляров.