Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал, как выявить аллергию на холод - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:21 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/vrach-2077611741.html
Врач рассказал, как выявить аллергию на холод
Врач рассказал, как выявить аллергию на холод - РИА Новости, 01.03.2026
Врач рассказал, как выявить аллергию на холод
Аллергию на холод можно выявить с помощью прикладывания к коже льда, однако проводить процедуру может только специалист, сообщил РИА Новости врач... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T10:21:00+03:00
2026-03-01T10:21:00+03:00
здоровье - общество
владимир болибок
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896393381_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7a93d12c127aa370eb9ea60097d70f20.jpg
https://ria.ru/20260227/vrach-2077036936.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896393381_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_d3cb89d16b0a533bdf10a2e86fff1a1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, владимир болибок
Здоровье - Общество, Владимир Болибок
Врач рассказал, как выявить аллергию на холод

Врач Болибок: аллергию на холод можно выявить с помощью льда

© Фото : FreepikАллергия
Аллергия - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Фото : Freepik
Аллергия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТУЛА, 1 мар – РИА Новости. Аллергию на холод можно выявить с помощью прикладывания к коже льда, однако проводить процедуру может только специалист, сообщил РИА Новости врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
"Если человек подозревает, что у него холодовая крапивница, необходимо обратиться к врачу-аллергологу. Он проводит специальный, но достаточно простой тест Дункана: берет кусочек льда, завернутый в полиэтилен, прикладывает к коже и через некоторое время смотрит, появились ли на охлажденном участке волдыри. Если да, значит, у человека холодовая аллергия", - рассказал собеседник агентства.
По словам специалиста, некоторые пациенты на морозе сталкиваются с побелением фаланг пальцев рук и ног, считая это проявлением аллергии на холод. Однако данные симптомы могут быть вызваны синдромом Рейно – сосудистым заболеванием, не относящемся к аллергиям. Связано оно с усиленным спазмом капилляров.
"Чем ниже температура, тем сильнее спазм. Вплоть до того, что в холодную погоду останавливается кровообращение в пальцах рук и ног. В таком случае необходима консультация с врачом-кардиоревматологом", - добавил Болибок.
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Врач рассказала, какие лекарства опасно сочетать с алкоголем
27 февраля, 04:28
 
Здоровье - ОбществоВладимир Болибок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала