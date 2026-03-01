Рейтинг@Mail.ru
Курение и алкоголь повышают риск осложнений при болезни, предупредила врач - РИА Новости, 01.03.2026
04:36 01.03.2026
Курение и алкоголь повышают риск осложнений при болезни, предупредила врач
Курение и алкоголь повышают риск осложнений при болезни, предупредила врач

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Курение и употребление спиртных напитков во время болезни ухудшают качество сна, замедляют восстановление и повышают риск осложнений, рассказала РИА Новости исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской клинической больницы министерства здравоохранения Подмосковья, врач-терапевт Екатерина Сысоева.
"Оба фактора (курение и алкоголь - ред.) ухудшают качество сна, замедляют восстановление и повышают риск осложнений", - сказала Сысоева.
Врач уточнила, что курение во время простуды усиливает воспаление слизистых дыхательных путей, провоцирует кашель и замедляет иммунный ответ организма на инфекцию.
"Алкоголь, в свою очередь, оказывает обезвоживающее действие, повышает нагрузку на печень и снижает эффективность защитных механизмов организма", - добавила она.
