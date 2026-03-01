https://ria.ru/20260301/vostok-2077716600.html
Ливан задействовал все ресурсы для защиты от агрессии, заявил вице-премьер
Ливан задействовал все ресурсы для защиты от агрессии, заявил вице-премьер
БЕЙРУТ, 1 мар - РИА Новости. Власти Ливана задействовали все ресурсы во избежание агрессии, и чтобы страна не стала ареной очередного конфликта в регионе, заявил РИА Новости ливанский вице-премьер Тарек Митри.
"Кабинет министров инициировал дипломатические и политические контакты с постоянными членами Совета безопасности (ООН - ред.) и другими влиятельными государствами, чтобы уберечь Ливан от любой агрессии и не допустить его превращения в арену еще одного разрушительного конфликта", - сказал агентству Митри.
По словам вице-премьера, первоочередная задача ливанского правительства - проявлять бдительность, быть готовым к любому развитию событий и принимать упреждающие меры, поэтому нет необходимости паниковать или верить слухам.