Ливан задействовал все ресурсы для защиты от агрессии, заявил вице-премьер

БЕЙРУТ, 1 мар - РИА Новости. Власти Ливана задействовали все ресурсы во избежание агрессии, и чтобы страна не стала ареной очередного конфликта в регионе, заявил РИА Новости ливанский вице-премьер Тарек Митри.

"Кабинет министров инициировал дипломатические и политические контакты с постоянными членами Совета безопасности (ООН - ред.) и другими влиятельными государствами, чтобы уберечь Ливан от любой агрессии и не допустить его превращения в арену еще одного разрушительного конфликта", - сказал агентству Митри.