19:26 01.03.2026
Ливан задействовал все ресурсы для защиты от агрессии, заявил вице-премьер
Ливан задействовал все ресурсы для защиты от агрессии, заявил вице-премьер
в мире, ливан, оон
В мире, Ливан, ООН
Ливан задействовал все ресурсы для защиты от агрессии, заявил вице-премьер

Вице-премьер Ливана Митри: страна не станет ареной нового конфликта

© AP Photo / Hussein MallaФлаг Ливана
Флаг Ливана
© AP Photo / Hussein Malla
Флаг Ливана. Архивное фото
БЕЙРУТ, 1 мар - РИА Новости. Власти Ливана задействовали все ресурсы во избежание агрессии, и чтобы страна не стала ареной очередного конфликта в регионе, заявил РИА Новости ливанский вице-премьер Тарек Митри.
"Кабинет министров инициировал дипломатические и политические контакты с постоянными членами Совета безопасности (ООН - ред.) и другими влиятельными государствами, чтобы уберечь Ливан от любой агрессии и не допустить его превращения в арену еще одного разрушительного конфликта", - сказал агентству Митри.
По словам вице-премьера, первоочередная задача ливанского правительства - проявлять бдительность, быть готовым к любому развитию событий и принимать упреждающие меры, поэтому нет необходимости паниковать или верить слухам.
Флаг ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Речи об эвакуационных рейсах с Ближнего Востока сейчас нет, заявили в РСТ
Вчера, 19:02
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
