Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области, ВСУ потеряли до 190 военнослужащих , сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Ковшаровка, Грушевка, Новоосиново и Петровка в Харьковской области.
"Потери противника составили до 190 военнослужащих, боевая машина пехоты, 20 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", шесть артиллерийских орудий, в том числе три западного производства. Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
22 июня 2022, 17:18