Украинские военные пожаловались на воровство личных денег и телефонов
Украинские военные пожаловались на воровство личных денег и телефонов - РИА Новости, 01.03.2026
Украинские военные пожаловались на воровство личных денег и телефонов
Военнослужащие 158-й бригады ВСУ жалуются на регулярное воровство личных денег и телефонов у бойцов внутри подразделений, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 01.03.2026
украина
РИА Новости: в 158-й бригаде ВСУ жалуются на мародерство и воровство
ЛУГАНСК, 1 мар – РИА Новости. Военнослужащие 158-й бригады ВСУ жалуются на регулярное воровство личных денег и телефонов у бойцов внутри подразделений, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинские военнослужащие жалуются на мародеров и преступников из 158-й бригады ВСУ, которые воруют у своих сослуживцев деньги и мобильные телефоны", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что если появляются без вести пропавшие военнослужащие, то их банковские карты сразу же присваивают и с них снимаются все выплаты.
По словам собеседника агентства, в бригаде средний возраст военнослужащего уже превысил 50 лет, и у большинства имеются хронические заболевания и алкоголизм.