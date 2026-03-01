Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
21:31 01.03.2026
Украинские военные пожаловались на воровство личных денег и телефонов
Украинские военные пожаловались на воровство личных денег и телефонов
2026-03-01T21:31:00+03:00
2026-03-01T21:31:00+03:00
в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские военные пожаловались на воровство личных денег и телефонов

РИА Новости: в 158-й бригаде ВСУ жалуются на мародерство и воровство

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ. Архивное фото
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото.
ЛУГАНСК, 1 мар – РИА Новости. Военнослужащие 158-й бригады ВСУ жалуются на регулярное воровство личных денег и телефонов у бойцов внутри подразделений, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Украинские военнослужащие жалуются на мародеров и преступников из 158-й бригады ВСУ, которые воруют у своих сослуживцев деньги и мобильные телефоны", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что если появляются без вести пропавшие военнослужащие, то их банковские карты сразу же присваивают и с них снимаются все выплаты.
По словам собеседника агентства, в бригаде средний возраст военнослужащего уже превысил 50 лет, и у большинства имеются хронические заболевания и алкоголизм.
Украинские военнослужащие
ВСУ грабят жителей Сумской области из-за плохого снабжения
7 июля 2025, 03:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Заголовок открываемого материала