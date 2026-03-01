Украинские военные пожаловались на воровство личных денег и телефонов

ЛУГАНСК, 1 мар – РИА Новости. Военнослужащие 158-й бригады ВСУ жалуются на регулярное воровство личных денег и телефонов у бойцов внутри подразделений, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Украинские военнослужащие жалуются на мародеров и преступников из 158-й бригады ВСУ, которые воруют у своих сослуживцев деньги и мобильные телефоны", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что если появляются без вести пропавшие военнослужащие, то их банковские карты сразу же присваивают и с них снимаются все выплаты.