https://ria.ru/20260301/voennye-2077692618.html
Иран сбил американский БПЛА в Ахвазе
Иран сбил американский БПЛА в Ахвазе - РИА Новости, 01.03.2026
Иран сбил американский БПЛА в Ахвазе
Иранские военные сбили американский беспилотник в небе над городом Ахваз, на юго-западе исламской республики, передает иранское агентство Mehr. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T17:07:00+03:00
2026-03-01T17:07:00+03:00
2026-03-01T17:07:00+03:00
в мире
сша
иран
ахваз
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077631355_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_afa47403931cf7ad2eb015776aa82031.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077684389.html
сша
иран
ахваз
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077631355_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b98a3506d1be14d0a7230a055ef10652.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, ахваз, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ахваз, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран сбил американский БПЛА в Ахвазе
Mehr: Иран сбил американский беспилотник в небе над Ахвазом