Иран сбил американский БПЛА в Ахвазе - РИА Новости, 01.03.2026
17:07 01.03.2026
Иран сбил американский БПЛА в Ахвазе
Иран сбил американский БПЛА в Ахвазе
Иранские военные сбили американский беспилотник в небе над городом Ахваз, на юго-западе исламской республики, передает иранское агентство Mehr. РИА Новости, 01.03.2026
в мире
сша
иран
ахваз
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, ахваз, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Ахваз, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран сбил американский БПЛА в Ахвазе

Mehr: Иран сбил американский беспилотник в небе над Ахвазом

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран
ТЕГЕРАН, 1 мар – РИА Новости. Иранские военные сбили американский беспилотник в небе над городом Ахваз, на юго-западе исламской республики, передает иранское агентство Mehr.
"Иран сбил американский БПЛА в Ахвазе", - говорится в сообщении.
Подробностей агентство не приводит.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Махмуд Ахмадинежад - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
СМИ: экс-президент Ирана погиб при атаке США и Израиля
В миреСШАИранАхвазВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
