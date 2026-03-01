На границе Афганистана и Пакистана возобновились боевые столкновения

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Подразделения афганской армии вечером в субботу начали новую серию боевых операций против пакистанской армии в районе КПП Торхам провинции Нангархар, сообщает афганский новостной портал Alemarah.
"Вечером в субботу в районе контрольно-пропускного пункта Торхам (провинция Нангархар - ред.) афганские пограничные силы предприняли мощные ответные атаки против пакистанских малишей (пограничные формирования ополченцев - ред.)", - цитирует портал заявление официального представителя афганской пограничной полиции Абдуллы Фаруки.
По словам Фаруки, в этой операции же четверо солдат противника убиты, а их блокпосты разрушены. Афганский государственный телеканал RTA сообщает, что в район Торхама перебрасывается "свежее" подкрепление.
Одновременно ожесточенные боестолкновения афганских и пакистанских военных происходили в ночь на воскресенье в районах уездов Гарбаз, Алишир-Теризай и Зазай-Майдан провинции Хост. Как сообщает государственное информационное агентство Бахтар, "в результате этих боев несколько постов и центров пакистанской армии были точно поражены тяжелым вооружением и уничтожены". Агентство со ссылкой на информацию, полученную с линии боевого соприкосновения, утверждает, что "противник понес тяжелые людские потери и значительный материальный ущерб".
