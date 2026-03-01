Рейтинг@Mail.ru
На границе Афганистана и Пакистана возобновились боевые столкновения - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:30 01.03.2026 (обновлено: 07:38 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/voennye-2077588552.html
На границе Афганистана и Пакистана возобновились боевые столкновения
На границе Афганистана и Пакистана возобновились боевые столкновения - РИА Новости, 01.03.2026
На границе Афганистана и Пакистана возобновились боевые столкновения
Подразделения афганской армии вечером в субботу начали новую серию боевых операций против пакистанской армии в районе КПП Торхам провинции Нангархар, сообщает... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T07:30:00+03:00
2026-03-01T07:38:00+03:00
в мире
нангархар
афганистан
пакистан
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048313612_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_dd0383df22b0bb82a48a3d37555291b6.jpg
https://ria.ru/20260228/armija-2077547116.html
нангархар
афганистан
пакистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048313612_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a7a1b2230e1b900efb419a231de67da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нангархар, афганистан, пакистан, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Нангархар, Афганистан, Пакистан, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
На границе Афганистана и Пакистана возобновились боевые столкновения

Столкновения афганских и пакистанских военных идут в районе провинции Хост

© AP Photo / Saifullah ZahirАфганские военнослужащие на границе
Афганские военнослужащие на границе - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Saifullah Zahir
Афганские военнослужащие на границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Подразделения афганской армии вечером в субботу начали новую серию боевых операций против пакистанской армии в районе КПП Торхам провинции Нангархар, сообщает афганский новостной портал Alemarah.
"Вечером в субботу в районе контрольно-пропускного пункта Торхам (провинция Нангархар - ред.) афганские пограничные силы предприняли мощные ответные атаки против пакистанских малишей (пограничные формирования ополченцев - ред.)", - цитирует портал заявление официального представителя афганской пограничной полиции Абдуллы Фаруки.
По словам Фаруки, в этой операции же четверо солдат противника убиты, а их блокпосты разрушены. Афганский государственный телеканал RTA сообщает, что в район Торхама перебрасывается "свежее" подкрепление.
Одновременно ожесточенные боестолкновения афганских и пакистанских военных происходили в ночь на воскресенье в районах уездов Гарбаз, Алишир-Теризай и Зазай-Майдан провинции Хост. Как сообщает государственное информационное агентство Бахтар, "в результате этих боев несколько постов и центров пакистанской армии были точно поражены тяжелым вооружением и уничтожены". Агентство со ссылкой на информацию, полученную с линии боевого соприкосновения, утверждает, что "противник понес тяжелые людские потери и значительный материальный ущерб".
Солдат афганской армии - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Афганистана оценил потери Пакистана за двое суток
28 февраля, 23:26
 
В миреНангархарАфганистанПакистанВооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала