В Москве пьяный водитель насмерть сбил 16-летнюю девушку - РИА Новости, 01.03.2026
10:48 01.03.2026
В Москве пьяный водитель насмерть сбил 16-летнюю девушку
В Москве пьяный водитель насмерть сбил 16-летнюю девушку
В Москве пьяный водитель насмерть сбил 16-летнюю девушку
Пьяный водитель выехал на тротуар и насмерть сбил 16-летнюю девушку на севере Москвы, он задержан, сообщили в столичной прокуратуре. РИА Новости, 01.03.2026
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве пьяный водитель насмерть сбил 16-летнюю девушку

В Москве пьяный водитель выехал на тротуар и насмерть сбил 16-летнюю девушку

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Пьяный водитель выехал на тротуар и насмерть сбил 16-летнюю девушку на севере Москвы, он задержан, сообщили в столичной прокуратуре.
"На улице 800-летия Москвы водитель автомобиля "Лада", находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал за пределы проезжей части на тротуар, где совершил наезд на пешехода", - говорится в канале ведомства на платформе Max.

В столичной прокуратуре отметили, что девушка была госпитализирована в больницу, где скончалась от полученных травм.
Водитель задержан. Его привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре Северного административного округа.
