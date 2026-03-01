Рейтинг@Mail.ru
В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели ограничения
21:10 01.03.2026
В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщила Росавиация. РИА Новости, 01.03.2026
владикавказ, грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), снегопад в москве, происшествия
Владикавказ, Грозный, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Снегопад в Москве, Происшествия
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Владикавказа ("Беслан") и Грозного ("Северный"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.
Владикавказ, Грозный, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Снегопад в Москве, Происшествия
 
 
