В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели ограничения
В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели ограничения - РИА Новости, 01.03.2026
В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщила Росавиация. РИА Новости, 01.03.2026
владикавказ
грозный
В аэропортах Владикавказа и Грозного ввели ограничения
