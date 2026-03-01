Безвизовый режим с Саудовской Аравией еще не вступил в силу

ДОХА, 1 мар - РИА Новости, Юлия Троицкая. Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией еще не вступил в силу, россиянам потребуется виза для въезда в страну, если они захотят эвакуироваться из Катара, ОАЭ, Бахрейна или Кувейта на фоне последних событий, рассказали РИА Новости в посольстве РФ в Эр-Рияде.