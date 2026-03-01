Рейтинг@Mail.ru
Безвизовый режим с Саудовской Аравией еще не вступил в силу - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 01.03.2026 (обновлено: 17:57 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/viza-2077702414.html
Безвизовый режим с Саудовской Аравией еще не вступил в силу
Безвизовый режим с Саудовской Аравией еще не вступил в силу - РИА Новости, 01.03.2026
Безвизовый режим с Саудовской Аравией еще не вступил в силу
Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией еще не вступил в силу, россиянам потребуется виза для въезда в страну, если они захотят эвакуироваться из... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T17:48:00+03:00
2026-03-01T17:57:00+03:00
саудовская аравия
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778828879_0:2:3029:1706_1920x0_80_0_0_1f8420561934d2999d0c43e7d2ffd484.jpg
https://ria.ru/20260301/turisty-2077701532.html
саудовская аравия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778828879_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_7aa8cb8f9882e115ec9595c900518a32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саудовская аравия, россия, в мире
Саудовская Аравия, Россия, В мире
Безвизовый режим с Саудовской Аравией еще не вступил в силу

Посольство сообщило, что россиянам для въезда в Саудовскую Аравию нужна виза

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБиометрические заграничные паспорта граждан РФ
Биометрические заграничные паспорта граждан РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Биометрические заграничные паспорта граждан РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 1 мар - РИА Новости, Юлия Троицкая. Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией еще не вступил в силу, россиянам потребуется виза для въезда в страну, если они захотят эвакуироваться из Катара, ОАЭ, Бахрейна или Кувейта на фоне последних событий, рассказали РИА Новости в посольстве РФ в Эр-Рияде.
"Пока безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией не вступил в силу. Поэтому гражданам России необходимо получить визу. Проще всего ее получить онлайн. Либо же посетить консульство КСА в стране пребывания", - пояснили в посольстве условия въезда россиян на территорию королевства.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Самолеты авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Туристы из России стараются не покидать отели в Дубае, рассказал очевидец
Вчера, 17:44
 
Саудовская АравияРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала