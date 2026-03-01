Рейтинг@Mail.ru
Противники и сторонники ударов по Ирану вышли на улицы Вашингтона
03:57 01.03.2026
Противники и сторонники ударов по Ирану вышли на улицы Вашингтона
в мире
иран
сша
вашингтон (штат)
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
вашингтон (штат)
в мире, иран, сша, вашингтон (штат), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Вашингтон (штат), Военная операция США и Израиля против Ирана
Противники и сторонники ударов по Ирану вышли на улицы Вашингтона

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisВид на здание Капитолия в Вашингтоне
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Противники и сторонники операции Соединенных Штатов против Ирана вышли в субботу на улицы американской столицы, чтобы выразить свое отношение к происходящему, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее несколько сотен протестующих собрались у Белого дома с с требованием прекратить военную агрессию и прошли маршем через центр города, скандируя антивоенные и антитрамповские слоганы. Многие из участников несли иранские флаги и плакаты с надписью "Остановите войну против Ирана".
Жители у поврежденного дома в Рамат-Гане, Израиль - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
ЦАХАЛ сообщила, что извлекает людей из-под завалов после удара Ирана
Вчера, 03:46
Противники правительства Ирана, также прошли по улицам Вашингтона, размахивая американскими флагами, а также флагам династии Пехлеви, свергнутой Исламской революцией 1979 года.
В связи с происходящими демонстрациями на улицах города было заметно усиленное присутствие полиции.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Шеф Пентагона высказался об операции против Ирана
Вчера, 03:10
 
В миреИранСШАВашингтон (штат)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Заголовок открываемого материала