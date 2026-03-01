В центре Варшавы прошла акция в поддержку Ирана

ВАРШАВА, 1 мар - РИА Новости. Уличная акция в поддержку Ирана проходит в центре Варшавы, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье у здания американского посольства на Уяздовских аллеях собрались несколько десятков человек. Они принесли с собой антивоенные плакаты.
"Мы протестуем против нападения на Иран. Мы также требуем однозначного осуждения этой агрессии со стороны польских властей", - говорится в заявлении организаторов.
Местные власти в связи с данной акцией приняли усиленные меры безопасности: к посольству США в Польше стянуты силы полиции.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
