Аналитики рассказали, чего ждут от курса доллара - РИА Новости, 01.03.2026
08:50 01.03.2026 (обновлено: 09:11 01.03.2026)
Аналитики рассказали, чего ждут от курса доллара
Аналитики рассказали, чего ждут от курса доллара - РИА Новости, 01.03.2026
Аналитики рассказали, чего ждут от курса доллара
Текущее укрепление рубля носит временный характер, а экономически обоснованный курс доллара находится в диапазоне 85-90 рублей, сходятся во мнении эксперты...
экономика
олег абелев
дмитрий бабин
министерство финансов рф (минфин россии)
бкс мир инвестиций
центральный банк рф (цб рф)
Аналитики рассказали, чего ждут от курса доллара

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Текущее укрепление рубля носит временный характер, а экономически обоснованный курс доллара находится в диапазоне 85-90 рублей, сходятся во мнении эксперты опрошенные РИА Новости.
Курс доллара в новом году пока не выходил за пределы диапазона 70-80 рублей, а к концу февраля был около 77 рублей. При этом в конце января он даже опускался до минимальных значений с марта 2023 года – ниже 75 рублей.
"На текущий момент экономически обоснованным курсом доллара является 85-87 рублей", - дает оценку главный аналитик "Инго банка" Петр Арронет.
Олег Абелев, начальник аналитического отдела ИК "Риком-Траст", называет схожий диапазон. "На сегодняшний день мы видим, что фактический курс доллара заметно крепче, чем большинство оценок экономически обоснованного диапазона в районе 85-90 рублей. Связано это с действием временных факторов", - поясняет эксперт.
Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, в свою очередь, считает экономически обоснованным диапазон 90-100 рублей.
Среди причины временного укрепления национальной валюты Абелев выделяет налоговый период, когда компании-экспортёры активно продают валюту для уплаты налогов, а также продажи валюты Минфином по бюджетному правилу. Кроме того, санкции не дают валютной массе утекать из страны, а высокие ставки и слабый спрос со стороны импортёров дополнительно поддерживают рубль.
"Одним из главных факторов завышенности курса рубля ... являются параметры бюджетного правила, которые приводят к тому, что при его исполнении сокращение поступлений от нефтегазового экспорта заставляет ЦБ продавать все больше иностранной валюты из ФНБ. Это лишь снижает ее стоимость к рублю, усугубляя и без того непростую ситуацию с доходами госбюджета и экспортеров", - поясняет Бабин.
По мере исчерпания временных факторов, по мнению аналитиков, рубль начнёт возвращаться "к справедливым значениям". Абелев прогнозирует давление на рубль со стороны сокращения экспортной выручки на фоне относительно невысоких цен на нефть и сохранения дисконтов. Восстановление импорта, завершение налогового периода и возможное снижение объёмов продаж валюты Минфином также будут работать в сторону ослабления.
Основным фактором эксперты называют снижение ключевой ставки Банка России. "Приблизить курс к экономически обоснованному поможет снижение ключевой ставки. Оно приведёт к снижению доходности вкладов и объемов продажи валютной выручки на внутреннем рынке. Объем поступления валюты снизится, и курс начнёт постепенно расти", - поясняет Арронет.
Бабин добавляет, что недавно глава Минфина сообщил о проработке вопроса ужесточения бюджетного правила с точки зрения базовой цены отсечения нефти. "Курс рубля в ближайшие месяцы будет постепенно двигаться к более низким экономически оправданным уровням. … В результате официальный курс доллара в течение трех-шести месяцев способен уйти выше 80 рублей и даже в область 90-100 рублей к началу осени", - прогнозирует эксперт.
