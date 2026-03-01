https://ria.ru/20260301/uvedomlenie-2077599335.html
Биржа Кувейта приостановила торги из-за обстановки в регионе
Биржа Кувейта приостановила торги из-за обстановки в регионе - РИА Новости, 01.03.2026
Биржа Кувейта приостановила торги из-за обстановки в регионе
Кувейтская фондовая биржа прекратила торги с 1 марта до дальнейшего уведомления на фоне событий в регионе, говорится в сообщении на сайте биржи.
военная операция сша и израиля против ирана
кувейт
в мире
кувейт
военная операция сша и израиля против ирана, кувейт, в мире
Биржа Кувейта приостановила торги из-за обстановки в регионе
Кувейтская фондовая биржа объявила о приостановке торгов с 1 марта