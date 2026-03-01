Рейтинг@Mail.ru
Биржа Кувейта приостановила торги из-за обстановки в регионе - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:11 01.03.2026 (обновлено: 09:50 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/uvedomlenie-2077599335.html
Биржа Кувейта приостановила торги из-за обстановки в регионе
Биржа Кувейта приостановила торги из-за обстановки в регионе - РИА Новости, 01.03.2026
Биржа Кувейта приостановила торги из-за обстановки в регионе
Кувейтская фондовая биржа прекратила торги с 1 марта до дальнейшего уведомления на фоне событий в регионе, говорится в сообщении на сайте биржи. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T09:11:00+03:00
2026-03-01T09:50:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
кувейт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568416003_0:41:3493:2006_1920x0_80_0_0_45f44f2fb5204bd1406476c4e9195d37.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077484546.html
кувейт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568416003_382:0:3113:2048_1920x0_80_0_0_f0d42ad08aa61b9959d1a01215a12bca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
военная операция сша и израиля против ирана, кувейт, в мире
Военная операция США и Израиля против Ирана, Кувейт, В мире
Биржа Кувейта приостановила торги из-за обстановки в регионе

Кувейтская фондовая биржа объявила о приостановке торгов с 1 марта

© РИА Новости / Брайан СмитТабло с индексами котировок
Табло с индексами котировок - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Брайан Смит
Табло с индексами котировок. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОХА, 1 мар - РИА Новости. Кувейтская фондовая биржа прекратила торги с 1 марта до дальнейшего уведомления на фоне событий в регионе, говорится в сообщении на сайте биржи.
"На основании решения Совета комиссионеров по рынкам капитала и в связи с исключительными обстоятельствами, которые в настоящее время испытывает страна, кувейтская фондовая биржа объявляет о приостановке торгов с воскресенья, 01.03.2026, до дальнейшего уведомления", - отмечается в уведомлении.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Иран научил Россию переговорам с США
Вчера, 08:00
 
Военная операция США и Израиля против ИранаКувейтВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала