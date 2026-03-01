https://ria.ru/20260301/utair--2077714448.html
Utair вынужденно отменила рейсы в Дубай и обратно
Utair вынужденно отменила рейсы в Дубай и обратно - РИА Новости, 01.03.2026
Utair вынужденно отменила рейсы в Дубай и обратно
Авиакомпания UTair ("ЮТэйр") вынужденно отменяет рейсы в Дубай до снятия ограничений в воздушном пространстве ОАЭ, сообщил авиаперевозчик. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T19:04:00+03:00
дубай
ютэйр
военная операция сша и израиля против ирана
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
