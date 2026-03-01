Рейтинг@Mail.ru
Utair вынужденно отменила рейсы в Дубай и обратно
19:04 01.03.2026
Utair вынужденно отменила рейсы в Дубай и обратно
Авиакомпания UTair ("ЮТэйр") вынужденно отменяет рейсы в Дубай до снятия ограничений в воздушном пространстве ОАЭ, сообщил авиаперевозчик. РИА Новости, 01.03.2026
дубай, ютэйр, военная операция сша и израиля против ирана, оаэ
Дубай, ЮТэйр, Военная операция США и Израиля против Ирана, ОАЭ
Utair вынужденно отменила рейсы в Дубай и обратно

Utair отменила рейсы в Дубай и обратно до снятия ограничений

Пассажирский самолет Boeing 737-500 авиакомпании UTair
Пассажирский самолет Boeing 737-500 авиакомпании UTair - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет Boeing 737-500 авиакомпании UTair . Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Авиакомпания UTair ("ЮТэйр") вынужденно отменяет рейсы в Дубай до снятия ограничений в воздушном пространстве ОАЭ, сообщил авиаперевозчик.
"В связи с временным закрытием воздушного пространства ОАЭ авиакомпания UTair вынуждена отменить рейсы в/из Дубая до снятия ограничений", - говорится в сообщении.
Пассажиры отмененных рейсов могут поменять билет на более позднюю дату, когда ограничения будут сняты, или вернуть деньги за билет, отметили в UTair.
"После снятия ограничений UTair возобновит выполнение рейсов", - заверили в авиакомпании.
Флаг ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Речи об эвакуационных рейсах с Ближнего Востока сейчас нет, заявили в РСТ
Вчера, 19:02
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
